Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Ракич Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка заявил, что подписал контракт на следующий бой.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка на турнире Oktagon MMA заявил, что подписал контракт на очередной бой.

Чешский боец не стал называть дату и имя соперника, объяснив, что нужно дождаться официального анонса от UFC.

В последний раз Прохазка дрался в апреле-2024, когда нокаутировал Александра Ракича.

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4 комментария
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Хоть бы Анкалаев
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Хилл скорее всего
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Ответ Бониффаций
Хилл скорее всего
У Хилла на 303 уже бой
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Ответ Илюша17
У Хилла на 303 уже бой
Как-то пропустил
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