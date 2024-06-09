Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника

Иржи Прохазка заявил, что подписал контракт на следующий бой.

Бывший чемпион в полутяжелом весе на турнире Oktagon MMA заявил, что подписал контракт на очередной бой.

Чешский боец не стал называть дату и имя соперника, объяснив, что нужно дождаться официального анонса от UFC.

В последний раз Прохазка дрался в апреле-2024, когда нокаутировал .

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