Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника
Иржи Прохазка заявил, что подписал контракт на следующий бой.
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка на турнире Oktagon MMA заявил, что подписал контракт на очередной бой.
Чешский боец не стал называть дату и имя соперника, объяснив, что нужно дождаться официального анонса от UFC.
В последний раз Прохазка дрался в апреле-2024, когда нокаутировал Александра Ракича.
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