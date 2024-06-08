Махачев подерется за титул в полусреднем весе, если Эдвардс победит Белала (Игорь Лазорин)

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев может выиграть второй пояс UFC в этом году.

Журналист Игорь Лазорин утверждает, что Махачев получит титульный бой в полусреднем весе, если Леон Эдвардс, владеющий поясом, победит Белала Мухаммада.

Поединок Махачева и Эдвардса может состояться уже в этом году.

Напомним, бой Мухаммад – Эдвардс пройдет 27 июня в Манчестере.

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2 комментария
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В тяжёлой ситуации Ислам. Вроде билал друг хороший, а болеть придётся за леона)
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