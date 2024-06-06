Опубликован официальный постер UFC 304: Эдвардс − Мухаммад, Аспиналл − Блейдс

UFC представил официальный постер 304-го номерного турнира.

27 июля в Манчестере (Великобритания) состоится турнир UFC 304, в главном событии которого пройдет поединок за титул в полусреднем весе между и .

В соглавном бою будет защищать временный пояс в тяжелом весе в реванше против .

Промоушен опубликовал официальный постер турнира.

Пимблетт подерется с Грином в главном карде UFC 304

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