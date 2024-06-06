Опубликован официальный постер UFC 304: Эдвардс − Мухаммад, Аспиналл − Блейдс

Теги UFC MMA Кертис Блейдс Леон Эдвардс Том Аспиналл Белал Мухаммад UFC 304 Бокс/MMA/UFC

UFC представил официальный постер 304-го номерного турнира.

27 июля в Манчестере (Великобритания) состоится турнир UFC 304, в главном событии которого пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

В соглавном бою Том Аспиналл будет защищать временный пояс в тяжелом весе в реванше против Кертиса Блейдса.

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3 комментария
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Прикиньте, если Блейдс снова выиграет?
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Ответ Висита Эльмурзаев
ну такое
Что такое
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