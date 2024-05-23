Мухаммад раскритиковал фанатов ММА: «На турнирах 90% зрителей − это алкаши, которых интересуют только вирусные моменты»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад считает, что фанатов ММА не интересуют бои.

«Посещать турнир WWE веселее, это полная противоположность UFC, потому что фанаты рестлинга так увлечены.

Боец может нанести удар или забежать за канаты, но фанаты будут сходить с ума в любом случае, потому что они настоящие.

Фанаты UFC на 90% состоят из алкашей, которым наплевать вообще на все, кроме случаев, когда они дерутся между собой.

Многие из этих людей просто ждут вирусных моментов, яркого нокаута или удара, что в наши дни попадает в соцсети», − сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад, который подерется за титул с Леоном Эдвардсом на UFC 304.

Конор − о бое Эдвардса и Мухаммада: «Они продадут 150-200 тысяч трансляций. У Леона и Белала много побед решениями»

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4 комментария
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Не будет этих "алкашей", не будет твоей зарплаты.
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Кто бы мне ещё пояснил за рестлинг, почему у этого недоразумения вообще есть фанаты? Ну то есть все в курсе, что бой идёт по сценарию, причём не просто по сценарию, а в лучших (худших) традициях индийского боевика, единственная интрига - кого промоутеры выбрали победителем боя, и люди вот от этого прям фанатеют до зубовного скрежета?
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выдал базу
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А ты им на потеху в трусах скачешь. Стоит задуматься.
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