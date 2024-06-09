Имавов хочет реванш со Стриклендом: «Я бы хотел сразиться с Шоном в Париже»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Нассурдин Имавов вызвал Шона Стрикленда на реванш.

«Моя цель − добыть пояс. Это нужно мне, моей семье и всему моему окружению. Я нацелен на титул, так что предлагаю бой Шону Стрикленду.

Шон, если ты хочешь сделать это, то приезжай в Париж. Сделаем это вместе», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.

Напомним, что в январе-2023 Стрикленд победил Имавова единогласным решением судей.

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