Имавов поднялся на четвертое место в среднем дивизионе UFC
Нассурдин Имавов попал в топ-5 лучших средневесов UFC.
Нассурдин Имавов победил Джареда Каннонира техническим нокаутом в главном событии UFC on ESPN 57.
По итогам турнира Имавов занял место Каннонира и поднялся на четвертую строчку, опередив Марвина Веттори и Брендана Аллена.
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