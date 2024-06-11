Имавов поднялся на четвертое место в среднем дивизионе UFC

Нассурдин Имавов попал в топ-5 лучших средневесов UFC.

победил техническим нокаутом в главном событии on ESPN 57.

По итогам турнира Имавов занял место Каннонира и поднялся на четвертую строчку, опередив и Брендана Аллена.

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