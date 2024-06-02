Перейра проведет реванш с Прохазкой, возможная дата − август (журналист Аарон Бронстетер)
Алекс Перейра проведет второй бой с Иржи Прохазкой.
«Только что поговорил с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Он сказал мне, что, судя по всему, его следующим соперником будет Иржи Прохазка.
Перейра хочет вернуться в августе, но пока не знает, на каком из турниров UFC это произойдет», − написал в соцсетях журналист Аарон Бронстетер.
Напомним, что Перейра дрался с Прохазкой в ноябре-2023, нокаутировав его в бою за вакантный титул UFC.
Алекс Перейра пожертвует $120 тысяч жертвам наводнений на юге Бразилии
Перейра – о поединке Махачев – Порье: «Будет тяжелый бой. Я за Дастина»