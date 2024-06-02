Перейра проведет реванш с Прохазкой, возможная дата − август (журналист Аарон Бронстетер)

Алекс Перейра проведет второй бой с Иржи Прохазкой.

«Только что поговорил с чемпионом UFC в полутяжелом весе . Он сказал мне, что, судя по всему, его следующим соперником будет .

Перейра хочет вернуться в августе, но пока не знает, на каком из турниров UFC это произойдет», − написал в соцсетях журналист Аарон Бронстетер.

Напомним, что Перейра дрался с Прохазкой в ноябре-2023, нокаутировав его в бою за вакантный титул .

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