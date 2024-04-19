Прохазка надеется получить бой с Перейрой: «Готов подраться через две недели в Бразилии»

Иржи Прохазка надеется получить бой с Алексом Перейрой.

«Хочу получить титульный шанс. Особенно после нашего поединка в Нью-Йорке. Понимаю, что моя тактика с не сработает – пропускать удары будет нельзя. Но люди должны понимать, что я умею подстраиваться под оппонентов. С ним я буду драться по-другому – как другой человек.

Я бы хотел встретиться с Перейрой как можно скорее. Если мне дадут титульник против Алекса, то я буду готов подраться на турнире в Бразилии [UFC 301]. Через две недели. Если мне дадут другую дату, то посмотрим», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

Перейра не выступит на турнире UFC 301 в Бразилии (Ариэль Хельвани)

Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Победить Алекса – моя цель. А если я чего-то хочу, то обязательно это получаю»