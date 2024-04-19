Прохазка надеется получить бой с Перейрой: «Готов подраться через две недели в Бразилии»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка надеется получить бой с Алексом Перейрой.

«Хочу получить титульный шанс. Особенно после нашего поединка в Нью-Йорке. Понимаю, что моя тактика с Перейрой не сработает – пропускать удары будет нельзя. Но люди должны понимать, что я умею подстраиваться под оппонентов. С ним я буду драться по-другому – как другой человек.

Я бы хотел встретиться с Перейрой как можно скорее. Если мне дадут титульник против Алекса, то я буду готов подраться на турнире в Бразилии [UFC 301]. Через две недели. Если мне дадут другую дату, то посмотрим», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

Перейра не выступит на турнире UFC 301 в Бразилии (Ариэль Хельвани)

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6 комментариев
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Еле вывез Ракича неделю назад и уже готов выскакивать на Перейру. Безумству храбрых поем мы песни.
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Конечно не рекомендуется выставлять обалник против чувака который любого может снести одним ударом
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Ну вот Перейра нокаутер,
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Отлетишь в первом раунде. Потренируйся еще, позащищай голову руками в перчатках! =) Следующий Анкалаев, которого маринуют года 3
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