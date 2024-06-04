Перейра − о бое с Прохазкой: «Я готов драться с любым, но сейчас обсуждается реванш с Иржи»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра заявил, что идут переговоры о реванше с Иржи Прохазкой.

«Я не из тех, кто называет имена или выбирает бои. С кем бы они ни хотели, я буду драться. Но сейчас обсуждается реванш с Иржи Прохазкой.

Переговоры еще ведутся. Не знаю, когда мы будем драться, но мы еще в процессе переговоров», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Напомним, что Перейра и Прохазка дрались в ноябре-2023, тогда Алекс нокаутировал Иржи и стал чемпионом UFC.

Перейра проведет реванш с Прохазкой, возможная дата − август (журналист Аарон Бронстетер)

Алекс Перейра: «Все говорят о борьбе Анкалаева, но никто не знает, как в ней хорош я»

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1 комментарий
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Правильно, Анкалаев не заслужил, он уже получал титульник, в котором уныло залежал концовку боя, спасаясь от ударов, избегая боя. После этого победил только Уокера, которого все бьют. А после этого он отказывается от главного боя UFC 300 и теперь хочет титульник на своих условиях.
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