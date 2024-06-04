Перейра − о бое с Прохазкой: «Я готов драться с любым, но сейчас обсуждается реванш с Иржи»

Алекс Перейра заявил, что идут переговоры о реванше с Иржи Прохазкой.

«Я не из тех, кто называет имена или выбирает бои. С кем бы они ни хотели, я буду драться. Но сейчас обсуждается реванш с .

Переговоры еще ведутся. Не знаю, когда мы будем драться, но мы еще в процессе переговоров», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Напомним, что Перейра и Прохазка дрались в ноябре-2023, тогда Алекс нокаутировал Иржи и стал чемпионом .

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