«Подготовка началась». Прохазка провел три дня в комнате без света

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка провел три дня в комнате без света.

Об этом бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал в социальных сетях.

«Три дня. Никакого света. Никакой еды. Сосредоточенность и желание тренироваться. Подготовка началась», – подписал публикацию Прохазка.

Прохазка (30-4-1) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Александра Ракича во втором раунде.

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7 комментариев
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Он перегибает? Или это и правда круто?
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Хороший тамада, и конкурсы интересные
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Видимо готовится залететь в средний вес
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Школа Фергюсона.
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Походу насмотрелся фильмов и до кукухи всерьёз дошло всё эти прикалюхи)))
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Ответ Перстень Уэстбрука
Он перегибает? Или это и правда круто?
Последствия нокаута от Перейры
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