«Подготовка началась». Прохазка провел три дня в комнате без света
Иржи Прохазка провел три дня в комнате без света.
Об этом бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал в социальных сетях.
«Три дня. Никакого света. Никакой еды. Сосредоточенность и желание тренироваться. Подготовка началась», – подписал публикацию Прохазка.
Прохазка (30-4-1) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Александра Ракича во втором раунде.
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