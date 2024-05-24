«Подготовка началась». Прохазка провел три дня в комнате без света

Иржи Прохазка провел три дня в комнате без света.

Об этом бывший чемпион в полутяжелом весе рассказал в социальных сетях.

«Три дня. Никакого света. Никакой еды. Сосредоточенность и желание тренироваться. Подготовка началась», – подписал публикацию Прохазка.

Прохазка (30-4-1) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал во втором раунде.

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