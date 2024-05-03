Перейра заявил, что реванш с Прохазкой в разработке: «Это не 100%, но следующим должен быть Иржи»
Алекс Перейра заявил, что следующий бой проведет против Иржи Прохазки.
«Бой с Иржи уже начали обсуждать. Это не 100-процентная вероятность, но следующим соперником должен стать Прохазка», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
В ноябре-2023 Перейра и Прохазка встретились в бою за вакантный титул: Алекс победил техническим нокаутом и стал новым чемпионом, после чего защитил пояс, нокаутировав Джамала Хилла.
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