Уайт раскритиковал судью, который отдал Косте победу в бою со Стриклендом: «Как можно быть таким идиотом?»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Коста - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал идиотом судью, который отдал Пауло Косте победу в бою с Шоном Стриклендом.

«Это какой-то бред, этот парень не должен вообще быть судьей, его нельзя пускать судить бои. За такое нужно ссылать в маленькие лиги. Как можно быть таким идиотом? Раздельное решение? Ему нельзя доверять судить такие большие бои», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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4 комментария
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В одном клубе Любителей пёсиков состоят с Костой
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Так давно бы уже на переаттестацию отправил всех, уже не первый раз идиотское судейство, благо здесь на результат не повлияло, а бывало, что и победы отдавали не тем
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По Махачев-Порье не меньше вопросов.
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Ответ Мадина Уйгурова
Так давно бы уже на переаттестацию отправил всех, уже не первый раз идиотское судейство, благо здесь на результат не повлияло, а бывало, что и победы отдавали не тем
Он не контролирует судей. Это отдельная организация
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