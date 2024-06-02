Уайт раскритиковал судью, который отдал Косте победу в бою со Стриклендом: «Как можно быть таким идиотом?»

Дана Уайт назвал идиотом судью, который отдал Пауло Косте победу в бою с Шоном Стриклендом.

«Это какой-то бред, этот парень не должен вообще быть судьей, его нельзя пускать судить бои. За такое нужно ссылать в маленькие лиги. Как можно быть таким идиотом? Раздельное решение? Ему нельзя доверять судить такие большие бои», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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