Люк Рокхолд: «Стрикленд в бою с Перейрой показал, насколько же он тупой»

Бывший чемпион в среднем весе прокомментировал поражение Шона Стрикленда в бою с Алексом Перейрой на UFC 276.

«Это система обманула Стрикленда. Шон показал, насколько же он тупой. Система хотела, чтобы он дрался в стойке с Перейрой и подтвердил свои слова о том, что не побоится пойти в размен.

Это случалось со многими. Ты пытаешься доказать что-то и делаешь какую-нибудь глупость. Это игра, бойцовская игра, гребаная психологическая битва, и он ее проиграл», – сказал Рокхолд.

Стрикленд был нокаутирован в первом раунде.

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