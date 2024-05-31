Стрикленд − о бое с Костой: «Вдолблю его лицом в грязь»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Коста - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что уверен в победе над Пауло Костой.

«Не знаю, сколько секретного сока осталось у Пауло, но ему должно охренеть как повезти, чтобы победить меня.

Я вдолблю его лицом в грязь, но пусть не беспокоится: как Иззи его чпокать не собираюсь.

Но мне нравится Коста, мы будем лить кровь ради фанатов. Черт возьми, люблю вас, ребята!» − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который подерется с Пауло Костой в ночь на 2 июня на турнире UFC 302.

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