Стрикленд − о бое с Костой: «Вдолблю его лицом в грязь»

Шон Стрикленд заявил, что уверен в победе над Пауло Костой.

«Не знаю, сколько секретного сока осталось у Пауло, но ему должно охренеть как повезти, чтобы победить меня.

Я вдолблю его лицом в грязь, но пусть не беспокоится: как Иззи его чпокать не собираюсь.

Но мне нравится Коста, мы будем лить кровь ради фанатов. Черт возьми, люблю вас, ребята!» − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который подерется с в ночь на 2 июня на турнире UFC 302.

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