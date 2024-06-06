Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»

Александр Усик считает, что Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру.

Напомним, что Уайлдер проиграл нокаутом Чжану Чжилею 1 июня в Саудовской Аравии.

«Это был хороший бой, но мне кажется, что с покончено. Он не сосредоточен, нет фокуса на боксе», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

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