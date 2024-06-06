Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик считает, что Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру.

Напомним, что Уайлдер проиграл нокаутом Чжану Чжилею 1 июня в Саудовской Аравии.

«Это был хороший бой, но мне кажется, что с Деонтеем покончено. Он не сосредоточен, нет фокуса на боксе», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

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2 комментария
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Все по сути.. Уайлдер уже кончился как топ.. Только здоровье терять будет если драться будет дальше
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Трудно не согласиться‼️
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