Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»
Александр Усик считает, что Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру.
Напомним, что Уайлдер проиграл нокаутом Чжану Чжилею 1 июня в Саудовской Аравии.
«Это был хороший бой, но мне кажется, что с Деонтеем покончено. Он не сосредоточен, нет фокуса на боксе», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
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