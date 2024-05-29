Уайлдер − о реванше Усика и Фьюри: «Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер»

Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика фаворитом в реванше с Тайсоном Фьюри.

«Кто победит в реванше? Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер. У всех нас бывают хорошие дни, а бывают и плохие. Никогда не знаешь заранее. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы поставил на Усика. Но посмотрим, что произойдет», − сказал боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер.

Напомним, что победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Деонтей Уайлдер: «Рефери украл у Усика досрочную победу над Фьюри»