Уайлдер − о реванше Усика и Фьюри: «Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика фаворитом в реванше с Тайсоном Фьюри.

«Кто победит в реванше? Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер. У всех нас бывают хорошие дни, а бывают и плохие. Никогда не знаешь заранее. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы поставил на Усика. Но посмотрим, что произойдет», − сказал боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Деонтей Уайлдер: «Рефери украл у Усика досрочную победу над Фьюри»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий