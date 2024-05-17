Усик и Фьюри составили бойцов мечты: Александр выбрал мощь Формана и скорость Пакьяо, а Фьюри − джеб Холмса и дух Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри рассказали, какого бойца считали бы идеальным..
По мнению Тайсона Фьюри, у идеального боксера была бы мощь Деонтея Уайлдера, скорость Шуга Рэя Леонарда, интеллект Флойда Мейвезера, джеб Ларри Холмса, подбородок Оливера Маккола, дух Тайсона Фьюри и защита Вильфредо Бенитеса.
Усик считает, что идеальный боксер включает в себя мощь Джорджа Формана, скорость Мэнни Пакьяо, интеллект Флойда Мейвезера, джеб Рональда Райта, подбородок Марвина Хеглера, дух Артуро Гатти и защиту Пернелла Уитакера.
Напомним, что Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу 18 мая в Саудовской Аравии.
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