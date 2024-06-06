Усик − о Фьюри: «Когда я пропустил его апперкот, то подумал: «Боже, помоги, иначе он меня убьет»

Александр Усик назвал Тайсона Фьюри умным боксером.

«Я уважаю Фьюри, потому что он великий боец, отличный человек, очень умный. Все, что он делает − это просто бла-бла-бла. Многие люди думают, что он клоун, но это все игра.

Когда я пропустил его апперкот, то было очень больно. Я плыл секунд 10 и думал: «Боже, помоги мне. Нужно двигаться, иначе меня убьет», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Напомним, что 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри