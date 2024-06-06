Усик − о Фьюри: «Когда я пропустил его апперкот, то подумал: «Боже, помоги, иначе он меня убьет»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал Тайсона Фьюри умным боксером.

«Я уважаю Фьюри, потому что он великий боец, отличный человек, очень умный. Все, что он делает − это просто бла-бла-бла. Многие люди думают, что он клоун, но это все игра.

Когда я пропустил его апперкот, то было очень больно. Я плыл секунд 10 и думал: «Боже, помоги мне. Нужно двигаться, иначе Тайсон меня убьет», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Напомним, что 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

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2 комментария
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У Усика Удивительная мотивация от религии. Вот что мозг человеческий может, если в чем-то убежден. И тут неважно в бога он верит, или в макаронного монстра, главное не сомневаться.
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Было видно что Усику очень тяжело, в какой-то момент выживал, переступал через себя. Несмотря на победу, нет уверенности в реванше, тем интереснее
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