Усик сравнил Фьюри и Джошуа: «Тайсон − вода с газом, а Энтони − без газа»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик сравнил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Джошуа − это классический бокс. А мой толстый пузатый друг Тайсон Фьюри… Послушайте, это как газированная и негазированная вода. Джошуа − вода без газа, а Фьюри − газировка», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Усик назвал соперника с самым тяжелым ударом: «Когда Чисора дал мне по перчаткам, я подумал, что меня бьют битой»

Усик − о Фьюри: «Когда я пропустил его апперкот, то подумал: «Боже, помоги, иначе он меня убьет»

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3 комментария
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Сложно будет Усику в реванше. Организаторы явно замышляют о трилогии, поэтому могут +- ровный бой отдать Фьюри.
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Что то уж больно ласково он про Тайсона🤷‍♀️‼️
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Ответ Вадим Сидоров
Сложно будет Усику в реванше. Организаторы явно замышляют о трилогии, поэтому могут +- ровный бой отдать Фьюри.
Организаторы спят и видят бой Тайсона с Джошуа. Это будет самый кассовый бой на современном ринге и один из в истории.
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