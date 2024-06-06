Усик сравнил Фьюри и Джошуа: «Тайсон − вода с газом, а Энтони − без газа»
Александр Усик сравнил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
«Джошуа − это классический бокс. А мой толстый пузатый друг Тайсон Фьюри… Послушайте, это как газированная и негазированная вода. Джошуа − вода без газа, а Фьюри − газировка», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
Усик назвал соперника с самым тяжелым ударом: «Когда Чисора дал мне по перчаткам, я подумал, что меня бьют битой»
Усик − о Фьюри: «Когда я пропустил его апперкот, то подумал: «Боже, помоги, иначе он меня убьет»