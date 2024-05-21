Эдди Хирн: «Джошуа готов драться со всеми: с Усиком, Фьюри и Уайлдером»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Джозеф Паркер Филип Хргович Эдди Хирн Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа открыт к бою с любым топовым тяжеловесом.

«Энтони Джошуа готов драться со всеми. Он бы хотел снова сразиться с Александром Усиком.

Он хочет бой с Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа», − сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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7 комментариев
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Усику это не надо.
Реванш с Фьюри и бой с Уайлдером.
И все. Зааершать карьеру.
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Ответ slipar
Я так понимаю реванш теперь под вопросом: ибо 1 июня у Усика отберут пояс ibf
То что один пояс потом отберут это еще было известно до их боя с Фьюри, на реванш это никак не повлияет, абсолютом Усик стал и это уже зафиксировано в истории. Сегодня Фрэнк Уоррен сказал что Фьюри твердо намерен провести второй бой, так что реваншу быть. Ну а третий бой с Джошуа для Усика не имеет никакого смысла, это только Джошуа может мечтать об этом. Для Усика главное уверенно разбить Фьюри в реванше а потом можно или с Уайлдером последний бой провести в карьере или на покой, доказывать больше будет нечего.
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Ну давай я выйду против твоего дирижабля в подъезде
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Эх…где были его хотелки,когда был чемпионом?
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Ответ Виталий Попов
Усику это не надо. Реванш с Фьюри и бой с Уайлдером. И все. Зааершать карьеру.
Я так понимаю реванш теперь под вопросом: ибо 1 июня у Усика отберут пояс ibf
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Ответ Папа Футбола
То что один пояс потом отберут это еще было известно до их боя с Фьюри, на реванш это никак не повлияет, абсолютом Усик стал и это уже зафиксировано в истории. Сегодня Фрэнк Уоррен сказал что Фьюри твердо намерен провести второй бой, так что реваншу быть. Ну а третий бой с Джошуа для Усика не имеет никакого смысла, это только Джошуа может мечтать об этом. Для Усика главное уверенно разбить Фьюри в реванше а потом можно или с Уайлдером последний бой провести в карьере или на покой, доказывать больше будет нечего.
Комментарий удален модератором
Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
Ты ещё после выходных не отошёл видимо
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