Эдди Хирн: «Джошуа готов драться со всеми: с Усиком, Фьюри и Уайлдером»
Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа открыт к бою с любым топовым тяжеловесом.
«Энтони Джошуа готов драться со всеми. Он бы хотел снова сразиться с Александром Усиком.
Он хочет бой с Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа», − сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.
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Реванш с Фьюри и бой с Уайлдером.
И все. Зааершать карьеру.