Эдди Хирн: «Джошуа готов драться со всеми: с Усиком, Фьюри и Уайлдером»

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа открыт к бою с любым топовым тяжеловесом.

« готов драться со всеми. Он бы хотел снова сразиться с .

Он хочет бой с , , , Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа», − сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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