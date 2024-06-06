Эминем выступит перед боем Кроуфорда и Мадримова

Теги первый средний вес Теренс Кроуфорд бокс Турки Аль эш-Шейх Исраил Мадримов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится вечер бокса, в главном бою которого Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов подерутся за титулы WBA и WBO в первом среднем весе.

Глава Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх сообщил, что рэпер Эминем выступит перед главным событием вечера.

Эминем − друг Кроуфорда, который ранее появлялся в углу Теренса.

Турки Аль эш-Шейх: «Бивол, Бетербиев и Кроуфорд – это не люди, а машины. Дмитрий и Артур подерутся 12 октября – это официально»

Бивол назвал топ-3 лучших боксеров: «Усик, Кроуфорд и Иноуэ»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий