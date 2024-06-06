Эминем выступит перед боем Кроуфорда и Мадримова

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится вечер бокса, в главном бою которого и Исраил Мадримов подерутся за титулы WBA и WBO в первом среднем весе.

Глава Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх сообщил, что рэпер Эминем выступит перед главным событием вечера.

Эминем − друг Кроуфорда, который ранее появлялся в углу Теренса.

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