Турки Аль эш-Шейх: «Бивол, Бетербиев и Кроуфорд – это не люди, а машины. Дмитрий и Артур подерутся 12 октября – это официально»

Стала известна дата поединка Бивол – Бетербиев.

«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Теренс Кроуфорд – это не люди, а машины.

Мы анонсируем поединок Бивол – Бетербиев – он состоится 12 октября.

Хотим увидеть Дмитрия в боях с Давидом Бенавидесом и Джеем Опетайей», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, сегодня Бивол защитил пояса WBA и IBO, победив техническим нокаутом в седьмом раунде Малика Зинада.

Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO

Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол нокаутировал Зинада