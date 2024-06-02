Турки Аль эш-Шейх: «Бивол, Бетербиев и Кроуфорд – это не люди, а машины. Дмитрий и Артур подерутся 12 октября – это официально»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Давид Бенавидес Вечер бокса Эр-Рияд Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата поединка Бивол – Бетербиев.

«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Теренс Кроуфорд – это не люди, а машины.

Мы анонсируем поединок Бивол – Бетербиев – он состоится 12 октября.

Хотим увидеть Дмитрия в боях с Давидом Бенавидесом и Джеем Опетайей», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, сегодня Бивол защитил пояса WBA и IBO, победив техническим нокаутом в седьмом раунде Малика Зинада.

Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO

Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол нокаутировал Зинада

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1 комментарий
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Молодец Шейх, все у него конкретно.
Не то что в эпоху немецких промоутеров (Коль, Зауэрланд), у которых надо было годами нормальных боев ждать
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