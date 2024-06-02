Турки Аль эш-Шейх: «Бивол, Бетербиев и Кроуфорд – это не люди, а машины. Дмитрий и Артур подерутся 12 октября – это официально»
Стала известна дата поединка Бивол – Бетербиев.
«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Теренс Кроуфорд – это не люди, а машины.
Мы анонсируем поединок Бивол – Бетербиев – он состоится 12 октября.
Хотим увидеть Дмитрия в боях с Давидом Бенавидесом и Джеем Опетайей», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, сегодня Бивол защитил пояса WBA и IBO, победив техническим нокаутом в седьмом раунде Малика Зинада.
Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO
Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол нокаутировал Зинада
Не то что в эпоху немецких промоутеров (Коль, Зауэрланд), у которых надо было годами нормальных боев ждать