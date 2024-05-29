Бивол назвал топ-3 лучших боксеров: «Усик, Кроуфорд и Иноуэ»

Теги Александр Усик Дмитрий Бивол Наойя Иноуэ Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол не включил себя в тройку лучших боксеров мира.

«Мой топ-3 боксеров? Усик, Кроуфорд и Иноуэ, возможно. Где Бивол? Чтобы поставить себя куда-то, мне нужно смотреть много боксеров, но я не делаю это, мне тяжело куда-то себя ставить. Вижу, что люди считают меня одним из лучших, меня это радует. Это одна из моих целей», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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