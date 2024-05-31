Врачи выписали Цзю отстранение на шесть недель (журналист Бен Дэймон)
Тимофею Цзю запретили тренироваться на протяжении шести недель.
Напомним, что в марте-2024 Цзю проиграл Себастьяну Фундоре в бою за титулы WBC и WBO в первом среднем весе. По ходу боя Цзю получил рассечение на голове.
«Цзю выбыл из боя с Вирджилом Ортисом. Врачи сказали, что его рассечение еще не зажило. Ему запрещено спарринговаться в течение следующих шести недель», − написал в соцсетях журналист Бен Дэймон.
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