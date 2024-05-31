Врачи выписали Цзю отстранение на шесть недель (журналист Бен Дэймон)

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Вирджил Ортис Себастьян Фундора Тим Цзю - Ортис Бокс/MMA/UFC

Тимофею Цзю запретили тренироваться на протяжении шести недель.

Напомним, что в марте-2024 Цзю проиграл Себастьяну Фундоре в бою за титулы WBC и WBO в первом среднем весе. По ходу боя Цзю получил рассечение на голове.

«Цзю выбыл из боя с Вирджилом Ортисом. Врачи сказали, что его рассечение еще не зажило. Ему запрещено спарринговаться в течение следующих шести недель», − написал в соцсетях журналист Бен Дэймон.

Сечка Цзю – дилетантство и ужас. Разобрали с профи

Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий