Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Если бы я мог выбирать, то это был бы бой за пояс в 77 кг»

Ислам Махачев заявил, что хочет бой за титул в полусреднем весе.

«Хочу ли я, чтобы следующий бой был за титул в следующем весе? Да, конечно. Это моя мечта, наверное, самая большая. Не вижу соперников в легком весе, кого я не побил, другие пацаны друг друга побили. Если бы я мог выбирать, то следующий бой был за другой пояс», − сказал чемпион в легком весе .

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