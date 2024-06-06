Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Если бы я мог выбирать, то это был бы бой за пояс в 77 кг»
Ислам Махачев заявил, что хочет бой за титул в полусреднем весе.
«Хочу ли я, чтобы следующий бой был за титул в следующем весе? Да, конечно. Это моя мечта, наверное, самая большая. Не вижу соперников в легком весе, кого я не побил, другие пацаны друг друга побили. Если бы я мог выбирать, то следующий бой был за другой пояс», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Ну и отрицать что у Махачева борцовские навыки одни из лучших на данный момент в организации, если не самые лучшие - это надо прям сильно не хотеть принимать реальность 😁
+ Такому уровню борьбы Эдвардс ещё не противостоял