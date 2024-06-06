Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Если бы я мог выбирать, то это был бы бой за пояс в 77 кг»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что хочет бой за титул в полусреднем весе.

«Хочу ли я, чтобы следующий бой был за титул в следующем весе? Да, конечно. Это моя мечта, наверное, самая большая. Не вижу соперников в легком весе, кого я не побил, другие пацаны друг друга побили. Если бы я мог выбирать, то следующий бой был за другой пояс», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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20 комментариев
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Ответ AryanPamir
И что ты сделаешь Леону? ) Леон выше, сильнее, лучше в ударке, от борьбы легко защитится
Бой покажет
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Ответ Кирилл Устинов
Множество) похоже, пристрастие всё же не у меня) Сечка - единственный более менее весомый аргумент в пользу Порье. В то время как у самого Дастина глаза практически не открывались на интервью😁 По поводу статистики - ага) Ещё там один из судей победу Косте отдал) Ну и отрицать что у Махачева борцовские навыки одни из лучших на данный момент в организации, если не самые лучшие - это надо прям сильно не хотеть принимать реальность 😁
Ну 5 из 16 тейков не топ борцу явно говорят об обратном, как бы я не любил Хабиба, но он порье 7 из 8 провёл, Чарльз вообще задушил на старте третьего раунда. Статистику не судьи пишут, это просто подсчет ударов, а не выставление оценок. Не надо искать заговор там где его нет) У Дастина глаз заплыл из-за сломанного носа, а не от ударов многочисленных, а вот синяки на лице ислама от ударов как и здоровая сечка. Именно в стойке порье нанёс больше ударов и любая статистика это подтверждает, поэтому уверенно перебил в стойке это чушь фанатиков ислама, которая не имеет отношения к реальности никакого.
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Ответ AryanPamir
28 ударов не нанёс даже?) Ну зачем ты эту сказку пишешь и почему удары в голову считаются выше по корпусу? Дастин такие пробивал плюхи, что ислам отдышаться не мог даже на интервью)
Какие плюхи)) ты в какой-то своей розовой реальности натягиваешь сову на глобус, игнорируя здравый смысл
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Ответ Кирилл Устинов
😅 божечки, что ты такое несёшь...
Факты, обычно за ислама муслимы разговаривают
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Ответ Кирилл Устинов
Сильно меньше, чем в стойке. Тем более, акцентированно, т.к. в партере искал сабмишен. Граунд энд паунд так такового не было.
28 ударов не нанёс даже?) Ну зачем ты эту сказку пишешь и почему удары в голову считаются выше по корпусу? Дастин такие пробивал плюхи, что ислам отдышаться не мог даже на интервью)
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Ответ AryanPamir
Ты же степашка, зачем ты за ислама пишешь? Я бы понял ещё фанатики с Дагестана, там все печально, но ты то куда
😅 божечки, что ты такое несёшь...
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Ответ AryanPamir
В партере он не бил его?
Сильно меньше, чем в стойке. Тем более, акцентированно, т.к. в партере искал сабмишен. Граунд энд паунд так такового не было.
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Ответ Кирилл Устинов
Зато того же Оливейру - топ борца не заметил в борьбе. И? Перебил - это не чушь, а именно реальность, от которой вы зачем-то изо всех сил пытаетесь уйти. 81-53 по акцентированным ударам в голову. Снимайте уже свои шторки с глаз 🙄
Ты же степашка, зачем ты за ислама пишешь? Я бы понял ещё фанатики с Дагестана, там все печально, но ты то куда
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Ответ Кирилл Устинов
Зато того же Оливейру - топ борца не заметил в борьбе. И? Перебил - это не чушь, а именно реальность, от которой вы зачем-то изо всех сил пытаетесь уйти. 81-53 по акцентированным ударам в голову. Снимайте уже свои шторки с глаз 🙄
В партере он не бил его?
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Ответ AryanPamir
Ну 5 из 16 тейков не топ борцу явно говорят об обратном, как бы я не любил Хабиба, но он порье 7 из 8 провёл, Чарльз вообще задушил на старте третьего раунда. Статистику не судьи пишут, это просто подсчет ударов, а не выставление оценок. Не надо искать заговор там где его нет) У Дастина глаз заплыл из-за сломанного носа, а не от ударов многочисленных, а вот синяки на лице ислама от ударов как и здоровая сечка. Именно в стойке порье нанёс больше ударов и любая статистика это подтверждает, поэтому уверенно перебил в стойке это чушь фанатиков ислама, которая не имеет отношения к реальности никакого.
Зато того же Оливейру - топ борца не заметил в борьбе. И? Перебил - это не чушь, а именно реальность, от которой вы зачем-то изо всех сил пытаетесь уйти. 81-53 по акцентированным ударам в голову. Снимайте уже свои шторки с глаз 🙄
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Сейчас армяне опять вой поднимут))
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Ответ AryanPamir
Ну статистика явно говорим об обратном, видимо все-таки пристрастие чуть было) Да и сечка в пол лба и множество синяков тоже говорят чуть-чуть о другом)
Множество) похоже, пристрастие всё же не у меня) Сечка - единственный более менее весомый аргумент в пользу Порье. В то время как у самого Дастина глаза практически не открывались на интервью😁 По поводу статистики - ага) Ещё там один из судей победу Косте отдал)
Ну и отрицать что у Махачева борцовские навыки одни из лучших на данный момент в организации, если не самые лучшие - это надо прям сильно не хотеть принимать реальность 😁
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Ответ Кирилл Устинов
Я просто бой смотрел и видел то что есть, без каких-либо пристрастий. Махачев перебил Порье практически в одну калитку.
Ну статистика явно говорим об обратном, видимо все-таки пристрастие чуть было) Да и сечка в пол лба и множество синяков тоже говорят чуть-чуть о другом)
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Ответ AryanPamir
Какой уровень? 5 из 16 тейкдаунов против парня с явно не топ борьбой?) Какая стойка за исламом? Откуда вы этот бред взяли?
Я просто бой смотрел и видел то что есть, без каких-либо пристрастий. Махачев перебил Порье практически в одну калитку.
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Ответ Кирилл Устинов
Так и про Порье говорили что он лучше в ударке. В итоги и стойка за Махачевым... Ну а насчёт защитится от борьбы - сильно сомнительно, учитывая что Ислам практически не будет гонять вес. + Такому уровню борьбы Эдвардс ещё не противостоял
Какой уровень? 5 из 16 тейкдаунов против парня с явно не топ борьбой?) Какая стойка за исламом? Откуда вы этот бред взяли?
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Ответ AryanPamir
Да этои так понятно, тем более после такого боя с Дастином
Так и про Порье говорили что он лучше в ударке. В итоги и стойка за Махачевым... Ну а насчёт защитится от борьбы - сильно сомнительно, учитывая что Ислам практически не будет гонять вес.
+ Такому уровню борьбы Эдвардс ещё не противостоял
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Уважение !! Мог бы по второму разу с легкостью зачистить свои дивизион , нет стремится к новому , хочет проверить свои возможности и завоевать второй пояс !! Ислам браво!!! Такой боец заслуживает всеобщего признания, ты должен быть номером один в мма, вне зависимости от категории !!
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Ген осторожности не даст этому случиться
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