Уайт − о бое Махачева и Эдвардса: «Ислам заслужил это»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Ислам Махачев заслужил титульник в полусреднем весе.

«Бой Ислама с Эдвардсом? Мы только что об этом говорили. Нужно будет подумать, обсудить. Думаю, что да, он заслужил. Ислам много сделал в легкой весовой категории», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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