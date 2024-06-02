Уайт − о бое Махачева и Эдвардса: «Ислам заслужил это»
Дана Уайт заявил, что Ислам Махачев заслужил титульник в полусреднем весе.
«Бой Ислама с Эдвардсом? Мы только что об этом говорили. Нужно будет подумать, обсудить. Думаю, что да, он заслужил. Ислам много сделал в легкой весовой категории», − сказал президент UFC Дана Уайт.
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