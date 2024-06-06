Махачев − о стафилококке: «Болячка появилась, когда летел из России в США»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что стафилококк не повлиял на его готовность к бою с Дастином Порье.

«Когда из России вылетал за три недели до боя, маленькая болячка появилась. Видимо, в полете воспалилась. Мы приземлились в Нюарке, сразу пошли в больницу.

Доктор сказал, что воспалилось сильно и может потребоваться вмешательство, но нам выписали антибиотики.

В последние 10 дней ничего не беспокоило: я сделал вес, последние спарринги. Не скажу, что помешало, просто немного выбило из колеи, но все нормально», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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4 комментария
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"Мойте руки перед едой во избежание гигиены". - плакат в советском общепите 20 - 30 годов прошлого века.
"Мойте руки перед едой во избежание гигиены" Точно во избежание?
+8
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+8
Ответ Бакыт Кучкачов
"Мойте руки перед едой во избежание гигиены" Точно во избежание?
Видимо, не только лишь все освоили навык чтения с плакатов в период советской власти
+6
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