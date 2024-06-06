Махачев − о стафилококке: «Болячка появилась, когда летел из России в США»

Ислам Махачев заявил, что стафилококк не повлиял на его готовность к бою с Дастином Порье.

«Когда из России вылетал за три недели до боя, маленькая болячка появилась. Видимо, в полете воспалилась. Мы приземлились в Нюарке, сразу пошли в больницу.

Доктор сказал, что воспалилось сильно и может потребоваться вмешательство, но нам выписали антибиотики.

В последние 10 дней ничего не беспокоило: я сделал вес, последние спарринги. Не скажу, что помешало, просто немного выбило из колеи, но все нормально», − сказал чемпион в легком весе .

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