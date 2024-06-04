Мухаммад − о возможном бое с Махачевым: «Я никогда не стану с ним драться. Он может подняться в средний вес и побить дю Плесси»
Белал Мухаммад заявил, что не станет драться с Исламом Махачевым.
«Я бы никогда не стал драться с Исламом, 100%. Но, если честно, он бы мог подняться в 84 кг и прямо сейчас побить Дрикуса дю Плесси.
Думаю, что Махачев настолько хорош. Он может подняться в средний вес и стать двойным чемпионом.
Я немного поработаю в 77 кг, побью пару молодых ребят, а затем и сам поднимусь в средний вес.
У Махачева еще много времени. Ислам доминирует в боях. Он побеждает легко. Думаю, если он продолжит идти по этому пути, то станет доминирующим чемпионом», − сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад, который в июле-2024 подерется за титул с Леоном Эдвардсом.
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