Эдвардс – о возможном поединке с Махачевым: «Исламу следует провести еще несколько защит»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

«Мне нравится эта идея, но я считаю, что нам есть чем заняться в наших категориях. Ислам только что провел первую защиту против настоящего легковеса. Думаю, что ему следует провести еще несколько боев в своем весе, прежде чем задумываться о переходе в новый.

Если мы оба продолжим побеждать, то можем встретиться в будущем. Почему бы и нет? Мы ровесники, нам по 32 года. У нас еще есть время, чтобы провести поединок», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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С кем Махачеву драться дальше?

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