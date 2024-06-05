Эдвардс – о возможном поединке с Махачевым: «Исламу следует провести еще несколько защит»

Леон Эдвардс высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

«Мне нравится эта идея, но я считаю, что нам есть чем заняться в наших категориях. Ислам только что провел первую защиту против настоящего легковеса. Думаю, что ему следует провести еще несколько боев в своем весе, прежде чем задумываться о переходе в новый.

Если мы оба продолжим побеждать, то можем встретиться в будущем. Почему бы и нет? Мы ровесники, нам по 32 года. У нас еще есть время, чтобы провести поединок», – сказал чемпион в полусреднем весе .

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»

С кем Махачеву драться дальше?