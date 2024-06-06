Махачев предпочитает бой с Конором, а не Царукяном: «В медийном плане это интереснее»

Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Если говорить честно, то выбрал бы . В медийном плане и во всех смыслах Конор был бы интереснее. Но я не думаю, что даже следующий его бой состоится, мы все это видели, даже пресс-конференцию отменили. Но даже если поединок состоится, то Чендлер выиграет, он тренируется и более сосредоточен», − сказал чемпион в легком весе .

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