Махачев предпочитает бой с Конором, а не Царукяном: «В медийном плане это интереснее»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Если говорить честно, то выбрал бы Макгрегора. В медийном плане и во всех смыслах Конор был бы интереснее. Но я не думаю, что даже следующий его бой состоится, мы все это видели, даже пресс-конференцию отменили. Но даже если поединок состоится, то Чендлер выиграет, он тренируется и более сосредоточен», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Конор выложил фото из больницы

Махачев − о следующем бое: «Буду готовиться к концу года»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ничего удивительного, любой воин мма стремиться к новому вызову !!!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий