Махачев предпочитает бой с Конором, а не Царукяном: «В медийном плане это интереснее»
Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.
«Если говорить честно, то выбрал бы Макгрегора. В медийном плане и во всех смыслах Конор был бы интереснее. Но я не думаю, что даже следующий его бой состоится, мы все это видели, даже пресс-конференцию отменили. Но даже если поединок состоится, то Чендлер выиграет, он тренируется и более сосредоточен», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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