Эдвардс планирует подняться в средний вес: «Это моя цель. Я большой парень»

Леон Эдвардс заявил, что планирует подняться в средний дивизион.

«Я намерен подняться в весе. Это входит в мои планы, потом что я большой парень, люблю вкусно поесть. Хочу подраться за пояс в среднем дивизионе – это моя цель.

Я стремлюсь к величию. Защищать титул в своей категории мне уже не так интересно. Я заинтересован в том, чтобы завоевать второй», – сказал чемпион в полусреднем весе .

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