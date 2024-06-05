Эдвардс планирует подняться в средний вес: «Это моя цель. Я большой парень»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс заявил, что планирует подняться в средний дивизион.

«Я намерен подняться в весе. Это входит в мои планы, потом что я большой парень, люблю вкусно поесть. Хочу подраться за пояс в среднем дивизионе – это моя цель.

Я стремлюсь к величию. Защищать титул в своей категории мне уже не так интересно. Я заинтересован в том, чтобы завоевать второй», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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1 комментарий
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как-то это противоречит его словам о том, что он с Исламом ещё успеет подраться))
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