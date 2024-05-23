Эдвардс признался, что искал Ковингтона после пресс-конференции UFC 296: «Хотел дать ему пощечину, но охрана спрятала его»

Леон Эдвардс признался, что хотел ударить Колби Ковингтона за слова о его отце.

Напомним, что на пресс-конференции перед турниром UFC 296 Ковингтон оскорблял покойного отца Эдвардса.

«Пошел ли я искать за кулисами? Да, но его увели. Не знаю, куда он пошел. Думаю, охрана его спрятала. Не знаю, куда они его дели.

Дать пощечину, вот что я хотел сделать. Он просто не мужчина. Необходимо отвечать в клетке и за пределами клетки за то, что он говорит», − сказал чемпион в полусреднем весе .

Ковингтон – об отце Эдвардса: «Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня»