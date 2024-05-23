Эдвардс признался, что искал Ковингтона после пресс-конференции UFC 296: «Хотел дать ему пощечину, но охрана спрятала его»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс признался, что хотел ударить Колби Ковингтона за слова о его отце.

Напомним, что на пресс-конференции перед турниром UFC 296 Ковингтон оскорблял покойного отца Эдвардса.

«Пошел ли я искать Колби за кулисами? Да, но его увели. Не знаю, куда он пошел. Думаю, охрана его спрятала. Не знаю, куда они его дели.

Дать пощечину, вот что я хотел сделать. Он просто не мужчина. Необходимо отвечать в клетке и за пределами клетки за то, что он говорит», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Ковингтон – об отце Эдвардса: «Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня»

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3 комментария
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5 раундов было, ходил, лоукики бил и парочку ударов за раунды, в 5 раунде лежал под Колби, зато после боя хотел дать пощечину?

Эдвардс смешной какой-то. 25 минут было, мог наказать Колби сколько угодно, но нет, хотел после боя.

М-да..
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Охрана всё правильно сделала. Обращать внимание на слова Ковингтона - себя не уважать, он обычный шут и троль от мира боёв. Садиться или получать условный срок за телесные в ответ на провокации этого типа совершенно излишне
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Ответ DonaldBrashear 2.0
5 раундов было, ходил, лоукики бил и парочку ударов за раунды, в 5 раунде лежал под Колби, зато после боя хотел дать пощечину? Эдвардс смешной какой-то. 25 минут было, мог наказать Колби сколько угодно, но нет, хотел после боя. М-да..
Он же сказал что перед боем хотел это сделать, а не после.
это чисто для уточнения информации
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