Эдвардс хочет драться с Конором после победы над Мухаммадом: «Давайте дадим ему шанс стать тройным чемпионом»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс хочет драться с Конором Макгрегором в Нью-Йорке.

«Бой с Макгрегором? Для этого Конор должен победить Майкла Чендлера, а я Белала. Дальше посмотрим.

100%, было бы здорово, почему нет? Давайте предоставим ему шанс стать тройным чемпионом, а мне − побить парня вроде Конора.

Нью-Йорк? Это было бы идеально, вот это бой в «Мэдисон-сквер-гарден». Погнали. Мы оба заняты, но это нужно устроить», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Напомним, что Конор подерется с Чендлером 30 июня, а Эдвардс − 27 июля с Мухаммадом.

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4 комментария
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При всей моей любви к Конору, сейчас это откровенный мисс матч
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Это выглядит уже не то что несмешно, а даже жалко не скажешь. Все хотят заработать легкие деньги, избив кайфарика, при это ещё пытаются изобразить что в этом есть какой-то спортивный интерес.
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Странно что пантожа не заявил о желании драться с Конором в среднем весе
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Все неожиданно хотят драться с конором. Говорят про наследие. Но все хотят реально лишь деньги
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