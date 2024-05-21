Эдвардс хочет драться с Конором после победы над Мухаммадом: «Давайте дадим ему шанс стать тройным чемпионом»

Леон Эдвардс хочет драться с Конором Макгрегором в Нью-Йорке.

«Бой с Макгрегором? Для этого Конор должен победить , а я . Дальше посмотрим.

100%, было бы здорово, почему нет? Давайте предоставим ему шанс стать тройным чемпионом, а мне − побить парня вроде .

Нью-Йорк? Это было бы идеально, вот это бой в «Мэдисон-сквер-гарден». Погнали. Мы оба заняты, но это нужно устроить», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе .

Напомним, что Конор подерется с Чендлером 30 июня, а Эдвардс − 27 июля с Мухаммадом.

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