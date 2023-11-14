Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе на UFC 300: «Было бы здорово встретиться со Стриклендом или дю Плесси»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Леон Эдвардс Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе после победы над Колби Ковингтоном.

«Хочу ли я титульник в среднем весе? 100%. Особенно было бы хорошо сразиться с Шоном Стриклендом, который скоро вроде бы дерется с Дрикусом дю Плесси.

С обоими из них было бы хорошо подраться. Было бы идеально получить титульник на UFC 300, попасть в этот кард – великолепно», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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4 комментария

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Art Bear
Колби пройди сначала
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Максим Дружинин
))) после Адесаньи, в среднем весе остались товарищи с которыми все рвутся подраться. Вангую скоро с Стриклендом или Дю Плесси захотят подраться О,Мелли и Волоконовски
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Дмитрий Кобзарь
сейчас будут скакать по весовым, хрен догонишь..
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Bayern Munich
Рановато Эдвардсу говорить про титул в среднем весе, для начала ему нужно выйграть Колби, затем есть готовый претендент Белал, который ждёт уже полгода, а в среднем весе следующий претендент Чимаев( незаслуженно конечно, но Уайт сказал что он его получит), так что титульный бой в среднем весе на ufc 300 можно забыть, хотя он может защищать свой пояс против Белала там( если выйграет у Колби), но вряд ли ufc поставят этот скучный бой на юбилейном турнире
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