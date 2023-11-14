Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе на UFC 300: «Было бы здорово встретиться со Стриклендом или дю Плесси»

Леон Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе после победы над Колби Ковингтоном.

«Хочу ли я титульник в среднем весе? 100%. Особенно было бы хорошо сразиться с , который скоро вроде бы дерется с Дрикусом дю Плесси.

С обоими из них было бы хорошо подраться. Было бы идеально получить титульник на UFC 300, попасть в этот кард – великолепно», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Леон Эдвардс хочет перейти в средний дивизион UFC: «Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!»