Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе на UFC 300: «Было бы здорово встретиться со Стриклендом или дю Плесси»
Леон Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе после победы над Колби Ковингтоном.
«Хочу ли я титульник в среднем весе? 100%. Особенно было бы хорошо сразиться с Шоном Стриклендом, который скоро вроде бы дерется с Дрикусом дю Плесси.
С обоими из них было бы хорошо подраться. Было бы идеально получить титульник на UFC 300, попасть в этот кард – великолепно», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
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