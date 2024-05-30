Махачев – о Коноре: «Кажется, он проводит тренировочный лагерь в ночном клубе»

Ислам Махачев высказался о поединке Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Не знаю, кто из них победит, но более собранным сейчас выглядит . По этой причине он может выиграть бой. Кажется, что Конор проводит тренировочный лагерь в ночном клубе», – сказал чемпион UFC в легком весе .

Поединок между Макгрегором и Чендлером состоится в ночь на 30 июня и возглавит UFC 303.

Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель

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