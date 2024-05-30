Махачев – о Коноре: «Кажется, он проводит тренировочный лагерь в ночном клубе»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о поединке Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Не знаю, кто из них победит, но более собранным сейчас выглядит Чендлер. По этой причине он может выиграть бой. Кажется, что Конор проводит тренировочный лагерь в ночном клубе», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Поединок между Макгрегором и Чендлером состоится в ночь на 30 июня и возглавит UFC 303.

Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель

Макгрегор утверждает, что Махачев подхватил стафилококк перед боем с Порье: «Его команда заражена. Грязнули»

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4 комментария
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Ответ Гамаль Хайдаров
покажите ему видосы с Диазом где он курит во время спаринга, Махачев будет в шоке
Поэтому у Диаза поражений чуть меньше, чем побед
+3
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+3
В пабе с стариками
+2
0
+2
Это для наивных он постит старые фото. У одного боксёра сработало
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