Махачев – о Коноре: «Кажется, он проводит тренировочный лагерь в ночном клубе»
Ислам Махачев высказался о поединке Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Не знаю, кто из них победит, но более собранным сейчас выглядит Чендлер. По этой причине он может выиграть бой. Кажется, что Конор проводит тренировочный лагерь в ночном клубе», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Поединок между Макгрегором и Чендлером состоится в ночь на 30 июня и возглавит UFC 303.
Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель
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