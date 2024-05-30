В команде Махачева опровергли информацию о заражении стафилококком: «У Ислама нет проблем со здоровьем»

В команде Ислама Махачева опровергли информацию о проблемах со здоровьем.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что чемпион UFC в легком весе подхватил стафилококковую инфекцию перед боем с .

«У Ислама нет никаких проблем со здоровьем. Любые сообщения на этот счет – неправда», – сообщил представитель .

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

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