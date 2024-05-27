Хавьер Мендес: «Махачев может побить Порье даже в стойке. Ислам – самый универсальный боец, которого я тренировал»

Хавьер Мендес оценил шансы Ислама Махачева победить Дастина Порье в стойке.

«Нам не нужны боксеры в лагере. Нам никто не нужен. У нас есть Усман Нурмагомедов – чемпион Bellator. Думаю, что как ударник он сильнее Дастина. У нас есть Магомед Зайнуков – двукратный чемпион мира по муай-тай, который тоже сильнее Порье в стойке.

У Ислама потрясающие спарринг-партнеры, ему больше никто не нужен. Если честно, я считаю, что Махачев определенно может побить Дастина и в чистом боксе. Недаром я говорю, что Ислам – самый универсальный боец, которого я когда-либо тренировал. Он умеет все», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, Махачев подерется с Порье в ночь на 2 июня в Ньюарке (США).

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