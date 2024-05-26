Конор − о бое Махачева и Порье: «Думаю, Дастин нокаутирует его»
Конор Макгрегор считает, что Дастин Порье победит Ислама Махачева.
«Думаю, Порье победит нокаутом. Махачев допускает ошибки в клинче. Плюс Ислама уже нокаутировал левша, а это главная фишка Порье.
Конечно, у Дастина тоже много дыр там, где силен Ислам. Здесь нет явного фаворита. Если вы посмотрите бой Порье с Сен-Дени, то увидите, что Бенуа его повалил, но Дастин смог встать. Если у Порье и будет шанс стать чемпионом, то в бою с Махачевым», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.
Напомним, что бой Ислама Махачева и Дастина Порье за титул UFC в легком весе состоится 2 июня.
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