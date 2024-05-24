Махачев раскритиковал Царукяна за отказ драться в июне: «Может, шанса больше и не будет»

Ислам Махачев раскритиковал Армана Царукяна за отказ драться в июне.

– Менеджер Царукяна сказал, что сразу после UFC 300 ему предлагали бой с тобой – здесь, в Джерси, и он отказался. Как считаешь, правильно ли он поступил?

– Ну смотри, это такая вещь: всякое может быть. И может быть, у него и шанса больше не будет. Может повернуться, как хочешь. Но титульные шансы никто не упускает, обычно.

Например, если бы я всю жизнь ждал титульного боя, и мне позвонили, я бы обязательно подрался за пояс, – сказал чемпион в легком весе .

Ислам Махачев: «Не удивлен, что Царукян отказался драться со мной. Это происходит уже третий или четвертый раз»

Царукян ответил Махачеву: «Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»