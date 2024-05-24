Махачев раскритиковал Царукяна за отказ драться в июне: «Может, шанса больше и не будет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев раскритиковал Армана Царукяна за отказ драться в июне.

– Менеджер Царукяна сказал, что сразу после UFC 300 ему предлагали бой с тобой – здесь, в Джерси, и он отказался. Как считаешь, правильно ли он поступил?

– Ну смотри, это такая вещь: всякое может быть. И может быть, у него и шанса больше не будет. Может повернуться, как хочешь. Но титульные шансы никто не упускает, обычно.

Например, если бы я всю жизнь ждал титульного боя, и мне позвонили, я бы обязательно подрался за пояс, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Ислам Махачев: «Не удивлен, что Царукян отказался драться со мной. Это происходит уже третий или четвертый раз»

Царукян ответил Махачеву: «Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»

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6 комментариев
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Эти слова не должно было произнести бойцы из команды Хабиба. Ген осторожности у них на самом высоком уровне.
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Ответ Магомед Анварбегов
Эх ты Даулет Абдрахамян
Какая-то не мужчина не женщина придумала термин "ген осторожности" . Теперь люди , переходящие дорогу при виде представителя с "геном осторожности" используют его в просторах интернета. Больше всего доставляет что манкурты всякие даулеты, ержаны, мастурбеки его используют.
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Да, мне предлагали провести бой с Эдвардсом на UFC 300, но это было нереально, потому что у нас сейчас Рамадан. Будем голодать, в это время тренироваться будет очень сложно
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Ответ We are Arsenal
Какая-то не мужчина не женщина придумала термин "ген осторожности" . Теперь люди , переходящие дорогу при виде представителя с "геном осторожности" используют его в просторах интернета. Больше всего доставляет что манкурты всякие даулеты, ержаны, мастурбеки его используют.
Самое смешное, что этим "термином" горцев пытаются клеймить потомки тех, чьей традицией было прятаться от врагов в печи, измазавшись сажей🤣 А мастурбеки и ержаны от небольшого ума им радостно под⭐⭐⭐ывают
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