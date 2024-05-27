Чарльз Оливейра: «У Царукяна нет шансов в бою с Махачевым»
Чарльз Оливейра не видит шансов на победу Царукяна в бою с Махачевым.
«Арман – это парень, который роняет тебя и держит на земле. У него нет никаких шансов на победу в бою с Махачевым. Это не тот поединок, который он может выиграть.
Разумеется, это MMA, поэтому все может произойти, но Ислам гораздо опытнее Царукяна. Он лучше фокусируется, голоднее и гораздо сильнее, чем Арман», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
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