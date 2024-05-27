Чарльз Оливейра: «У Царукяна нет шансов в бою с Махачевым»

Чарльз Оливейра не видит шансов на победу Царукяна в бою с Махачевым.

«Арман – это парень, который роняет тебя и держит на земле. У него нет никаких шансов на победу в бою с Махачевым. Это не тот поединок, который он может выиграть.

Разумеется, это MMA, поэтому все может произойти, но Ислам гораздо опытнее Царукяна. Он лучше фокусируется, голоднее и гораздо сильнее, чем Арман», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Махачев − о Хабибе: «После Оливейры я дал пояс ему, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом»

Менеджер Царукяна: «Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев – Порье»