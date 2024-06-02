Махачев провел третью успешную защиту пояса в легком весе и сравнялся с Хабибом

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и сохранил титул.

Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и Алекса Волкановски (дважды).

По количеству защит Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

«В Дагестане не привыкли к мотоциклистам – мой Harley-Davidson стоит в гараже». Ислам Махачев, которого вы не знали

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Перстень Уэстбрука
Комментарий скрыт
Ну раз просишь ,лови минус
+9
-1
+8
С такой командой тяжело проиграть.
+7
-2
+5
Махачев универсальнее, чем Нурмагомедов, у него лучше ударка, в стойке он сегодня был лучше Поре - одного из лучших боксеров лайтвейта. В принципе у Махачева, пожалуй, нет слабых мест(кто-то скажет, что подбородок может подвести, но учитывая как мало ударов он пропускает это не проблема). А ещё он зрелищнее, бои и карьера в общем драматичнее.
Но всё же Нурмагомедов выглядел как неуязвимая машина. В отличие от Махачева Нурмагомедова ни разу не видели в нокдауне или с сечкой.
+6
-1
+5
Ответ Перстень Уэстбрука
Комментарий скрыт
Как скажешь
+5
-1
+4
Ответ Перстень Уэстбрука
Комментарий скрыт
Так р Порье совсем не малыш)
+1
0
+1
Ответ Эмран Ибрагимов
Так р Порье совсем не малыш)
Это другое
+1
0
+1
Ответ SGambler
Этот бой показал, что Исламу будет сложно с Эдвардсом, если тот будет драться как с Усманом или с Колби.
Другой вес, другой боец, другой план на бой.
+1
0
+1
Справился Ислам, но форма ужасная, еще перед боем смутило, что худоват. Махачев версии боя с Оливейрой переехал бы Порье за 1-2 раунда
+3
-3
0
Этот бой показал, что Исламу будет сложно с Эдвардсом, если тот будет драться как с Усманом или с Колби.
0
0
0
Ответ Бардо
Махачев универсальнее, чем Нурмагомедов, у него лучше ударка, в стойке он сегодня был лучше Поре - одного из лучших боксеров лайтвейта. В принципе у Махачева, пожалуй, нет слабых мест(кто-то скажет, что подбородок может подвести, но учитывая как мало ударов он пропускает это не проблема). А ещё он зрелищнее, бои и карьера в общем драматичнее. Но всё же Нурмагомедов выглядел как неуязвимая машина. В отличие от Махачева Нурмагомедова ни разу не видели в нокдауне или с сечкой.
Насчёт драматичности я бы поспорил
0
0
0
Ответ SGambler
Этот бой показал, что Исламу будет сложно с Эдвардсом, если тот будет драться как с Усманом или с Колби.
Меньше весогонки и соответственно выйдет в более лучшей форме
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий