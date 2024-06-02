Махачев провел третью успешную защиту пояса в легком весе и сравнялся с Хабибом
В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и сохранил титул.
Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и Алекса Волкановски (дважды).
По количеству защит Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.
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Но всё же Нурмагомедов выглядел как неуязвимая машина. В отличие от Махачева Нурмагомедова ни разу не видели в нокдауне или с сечкой.