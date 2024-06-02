Махачев провел третью успешную защиту пояса в легком весе и сравнялся с Хабибом

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и сохранил титул.

Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и Алекса Волкановски (дважды).

По количеству защит Махачев сравнялся с .

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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