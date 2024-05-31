Дастин Порье: «Лучший ли Махачев в мире? Он чемпион и лидер P4P, так что похоже на то»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье назвал цель на бой с Исламом Махачевым.

«Я хочу не отыграться, а вырваться вперед. Моя цель − побить первого номера P4P и стать чемпионом мира.

Лучший ли он боец мира? Узнаем в воскресенье, но он действующий чемпион и №1 P4P, так что похоже на то, но мы это проверим», − сказал легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.

Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»

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1 комментарий
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мужества этому парню не занимать
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