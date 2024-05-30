Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье – раз в жизни»

Ислам Махачев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов пропустит финал ЛЧ из-за его боя.

– Посмотришь ли ты финал Лиги чемпионов?

– Может быть. Все пацаны любят футбол. Особенно большие матчи. Хабиб сказал, что из‑за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев – Порье – раз в жизни.

– У кого больше шансов на победу: у Порье или у «Боруссии»?

– Не знаю. У «Боруссии», думаю, шансы пятьдесят на пятьдесят, – сказал чемпион UFC в легком весе .

Титульный поединок Махачева и состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»

Как же я счастлив, что Хабиб вернулся