Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»

Ислам Махачев считает, что Дастин Порье мог бы быть чемпионом UFC.

«Честно говоря, я верю, что лучший боец в мире на данный момент. Это будет плохая ночь для Дастина. У него постоянно возникают проблемы с борцами, и я тоже ему их создам.

Я уважаю Дастина, но когда он бьется с борцами и грэпплерами, то у него трудности. Если бы не я, и , он бы уже был чемпионом, мне даже его жалко», − сказал чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, что бой между и состоится в ночь на 2 июня в главном событии 302.

Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»