Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»
Ислам Махачев считает, что Дастин Порье мог бы быть чемпионом UFC.
«Честно говоря, я верю, что лучший боец в мире на данный момент. Это будет плохая ночь для Дастина. У него постоянно возникают проблемы с борцами, и я тоже ему их создам.
Я уважаю Дастина, но когда он бьется с борцами и грэпплерами, то у него трудности. Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом, мне даже его жалко», − сказал чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.
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