Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев считает, что Дастин Порье мог бы быть чемпионом UFC.

«Честно говоря, я верю, что лучший боец в мире на данный момент. Это будет плохая ночь для Дастина. У него постоянно возникают проблемы с борцами, и я тоже ему их создам.

Я уважаю Дастина, но когда он бьется с борцами и грэпплерами, то у него трудности. Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом, мне даже его жалко», − сказал чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.

Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий