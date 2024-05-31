Дастин Порье: «Бой с Махачевым не дойдет до решения, кто-то жестко рухнет»

Дастин Порье заявил, что бой с Исламом Махачевым закончится досрочно.

«У Махачева однозначно есть навыки финишера, он нокаутирует и сабмитит парней. Наш бой не закончится решением, он не пройдет 25 минут.

Один из нас рухнет, жестко рухнет в воскресенье. И я с удовольствием выйду, чтобы узнать, кто упадет», − сказал легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что бой между и Дастином Порье состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.

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