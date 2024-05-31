Махачев объяснил, почему не попросил у UFC кастомные шорты: «Такое в Дагестане называют стилем нефоров»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Даниэль Кормье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что не просил у UFC уникальные шорты.

В разговоре с бывшим двойным чемпионом UFC Даниэлем Кормье Махачев пошутил, что в Дагестане бойцов с такими шортами называют нефорами.

«Почему не сделал кастомные шорты? Такое в Дагестане называют нефорским стилем. Но, брат, у меня уникальные шорты, золотые, таких ни у кого нет», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.

Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

Порье показал именные шорты, в которых он подерется с Махачевым

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6 комментариев
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В каком году он живет?
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Ответ hustler420
В каком году он живет?
В инстаграммах сидят фотки с едой делают истории выкладывают да и так понтов хватает а кастомные шорты что вы что вы я нечаферю мда уж
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Ислам не должен признавать двойные стандарты, но в Дагестане это допустимо. На улице за шорты могут голову оторвать, а в октагоне и на футбольном поле можно. Это прямое нарушение законов шариата.
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Ответ Alex777
В инстаграммах сидят фотки с едой делают истории выкладывают да и так понтов хватает а кастомные шорты что вы что вы я нечаферю мда уж
Хаха точно
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В Дагестане в принципе могут предъявить за любые шорты
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Ответ Alex777
В инстаграммах сидят фотки с едой делают истории выкладывают да и так понтов хватает а кастомные шорты что вы что вы я нечаферю мда уж
Сидят? Да Ислам оттуда не вылазит! А ты что не знал, что именно так и становятся №1 PFP?😉
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