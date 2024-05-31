Махачев объяснил, почему не попросил у UFC кастомные шорты: «Такое в Дагестане называют стилем нефоров»

Ислам Махачев заявил, что не просил у UFC уникальные шорты.

В разговоре с бывшим двойным чемпионом UFC Даниэлем Кормье Махачев пошутил, что в Дагестане бойцов с такими шортами называют нефорами.

«Почему не сделал кастомные шорты? Такое в Дагестане называют нефорским стилем. Но, брат, у меня уникальные шорты, золотые, таких ни у кого нет», − сказал чемпион UFC в легком весе , который в ночь на 2 июня подерется с .

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