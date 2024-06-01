Боец UFC Романов – о поединке Павлович – Волков: «Тяжело принять этот бой, но отдам перевес Сане – 60 на 40»

Молдавский боец UFC поставил на Павловича в поединке с Волковым.

«Мне было очень тяжело принять, что ребята подерутся. Потому что они долгое время тренировались вместе. Но, как говорят в Америке, это просто бизнес. Не знаю, это два абсолютно разных стилистически бойца. Серега почему-то вообще не показывал свою борьбу в UFC. Для меня это интересный поединок, но на душе не очень приятно.

На кого поставлю? Отдам перевес Сане. 60 на 40», – заявил боец UFC Александр Романов.

Напомним, Сергей Павлович подерется с Александром Волковым 22 июня в карде UFC Saudi Arabia.

Малыхин – о поединке Павловича и Волкова: «Если бы этот бой можно было обойти, они бы это сделали. Мне нравятся бойцы вроде Сергея, которые либо кладут, либо сами падают»

Менеджер Павловича: «Наверное, бой с Волковым – претендентский. Сергей принимал поединок только после согласия Волкова»