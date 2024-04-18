Бадаев – о бое Павловича и Волкова: «В случае отказа их просто отведут в конец очереди и будут мариновать»

Асланбек Бадаев высказался о возможном отказе Волкова и Павловича от боя.

«Они находятся в одной организации, в одном весе, идут в топах и параллельными путями. Нельзя сравнивать их с ребятами из разных организаций, как в RCC взяли Куата Хамитова со стороны. Волков и Павлович шли параллельными путями. У нас есть Том Аспиналл и Кертис Блейдс, которые уже дрались с россиянами.

Пока у всех происходят поединки между собой, Павлович дерется с Волковым. Это оправдано с точки зрения рейтингов. Другое дело, что нам кажется странным сводить двух российских бойцов, если они не дерутся за титул. UFC так казаться не будет. У них есть ростер и топ. Оба топы, обоих решили свести. Причем сводят, когда практически нет другого выбора.

Никому не нравится отказы. В случае отказа их просто отведут в конец очереди и будут мариновать до те пор, пока они не будут нужны UFC. У них уже не будет права говорить: «Почему это нам не делают бои?» Как и у Магомеда Анкалаева, которому предложили подраться в апреле.

Да, Рамадан, мы всех уважаем, но раз вы приняли такое решение, будьте готовы к ответным мерам. Почему вы им удивляетесь? Не говорю, что это обязательно произойдет. Волкова и Павловича могут мариновать. Возможно, долго, возможно, нет. Но плюсов это им не добавит», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Александром Волковым должен пройти 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

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