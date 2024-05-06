Менеджер Павловича: «Наверное, бой с Волковым – претендентский. Сергей принимал поединок только после согласия Волкова»

Менеджер Павловича объяснил, почему Сергей принял бой с Александром Волковым.

«Когда пришло предложение, я позвонил Павловичу. Он сказал, что не стал бы драться. Но если Волков согласен, то Сергей тоже выступит. Прошло пять-шесть часов – UFC анонсировал бой.

Насколько знаю, Волкову даже не предложили этот поединок. Он готовился к другому сопернику. Вот так все получилось, а потом Волков дал согласие. По идее, это претендентский бой», – заявил Ризван Магомедов.

Напомним, Павлович и Волков подерутся 22 июня в Саудовской Аравии.

Волков пошутил о бое с Павловичем: «Евгенич против Павловича. Пранк зашел далеко»

Волков – о спаррингах с Павловичем: «Сергей бьет как копытом. Кажется, я у него ни одного раунда не выиграл»