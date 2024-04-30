Царукян − о боях с соотечественниками: «Тяжело драться с другом или родственником. Остальные − без разницы»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что готов к боям с россиянами.

«Тяжело ли драться с соотечественниками? Нет, вообще нет. Морально тяжело драться с близким другом или родственником. До остальных − вообще без разницы.

Павлович и Волков тренировались вместе, хорошо знают друг друга, дружат. А мы с Исламом просто оба из России. У нас есть история противостояния. Проверим, кто из нас окажется лучше на этот раз» − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Когда впервые увидел Федора Емельяненко, у меня был мандраж. Я дрожал, стоя рядом с ним. Такого больше не было»

Арман Царукян: «Хочу бой с Конором. Это возможно, если я возьму титул. Сделаю себе на нем имя, как Хабиб»

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